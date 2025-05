O I Torneio de Xadrez da EB1/PE/C da Ponta do Sol realizou-se hoje, envolvendo 40 crianças dos 3.º e 4.º anos de escolaridade.

Segundo o coordenador da creche/pré-escolar, o evento decorreu num ambiente de entusiasmo e fair play, demonstrando o envolvimento e o interesse dos alunos por esta modalidade que estimula a concentração, o raciocínio lógico, a paciência e o respeito pelas regras.

A iniciativa contou com a colaboração do professor Carlos Gonçalves, em representação da Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), e com a presença do professor Fernando Machado, em representação da Associação de Xadrez da Madeira.

Também marcou presença o representante da Junta de Freguesia da Ponta do Sol, Simon Sousa, a quem a escola agradeceu o apoio prestado. A escola faz ainda um agradecimento especial à professora Noémia Agrela “pela sua incansável colaboração na concretização desta iniciativa”.

Com esta atividade, a EB1/PE/C da Ponta do Sol procurou reforçar o seu compromisso “com a formação integral dos alunos, proporcionando experiências educativas enriquecedoras dentro e fora da sala de aula”.