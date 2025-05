Tempo quente a abrir a semana

Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira é a previsão dos meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, por vezes fortenas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir da tarde, acrescenta o IPMA.

Na região do Funchal, o céu deverá apresentar-se em geral pouco nublado e o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

A temperatura na Madeira vai variar entre os 25ºC e os 17ºC e no Porto Santo entre os 23ºC e os 17ºC, perspetivando assim mais um dia quente, a lembrar o verão.

No mar, na costa Norte, ondas de nordeste com 1 a 2 metros, e, na costa Sul, ondas inferiores a 1 metro.Temperatura da água do mar: 20/21ºC.