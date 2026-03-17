Tempo piora a partir da tarde desta terça-feira

Conforme as previsões do IPMA, as temperaturas na ilha da Madeira esta terça-feira vão variar entre os 14ºC e os 19ºC e no Porto Santo entre os 14ºC e os 18ºC.
Vai estar em vigor um aviso amarelo de precipitação para todo o arquipélago entre o meio-dia e as 21h00, sendo esperados períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde.
O Vento fraco (inferior a 15 km/h) de sudoeste, tornando-semoderado (20 a 35 km/h) a partir da tarde.
Quanto ao estado do mar, na Costa Norte da Madeira são esperadas ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, equanto que na Costa Sul, as ondas serão do quadrante sul com 1 metro. A temperatura da água do mar vai rondar os 17/18ºC.
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