Temperaturas estiveram acima da média em fevereiro, apesar dos dias de chuva

No mês passado, as temperaturas, na Região, ficaram acima do valor de referência para fevereiro, enquanto a precipitação ficou abaixo da normal climatológica.

Dados da Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P, descortinados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), publicados esta quarta-feira, revelam que o valor mais elevado de precipitação total foi registado no do Pico do Areeiro (105,6 mm), tendo sido, de igual modo, esta estação a verificar o maior valor de precipitação diária, com 60,8 mm, assinalado no dia 26. Em contrapartida, o valor mensal mais baixo foi assinalado no Lido (8,0 mm).

Relativamente ao número de dias com chuva, os Prazeres destacaram-se com os valores mais elevados. Registaram-se 13 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm, correspondendo ao maior número de dias com chuva. O maior número de dias chuvosos (precipitação ≥ 1,0 mm) foi igualmente observado nesta estação, com 10 dias.

Já a temperatura média do ar mais elevada foi registada no Porto Moniz (17,8 °C), enquanto a mais baixa ocorreu no Pico do Areeiro (8,6 °C). Tendo em consideração as normais definidas para o mês de fevereiro, todas as estações para as quais existem dados disponíveis apresentaram valores superiores aos de referência, com destaque para o Chão do Areeiro, com um desvio de +4,2 °C face à respetiva normal climatológica (5,6 °C).