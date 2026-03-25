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Temperaturas estiveram acima da média em fevereiro, apesar dos dias de chuva

    Temperaturas estiveram acima da média em fevereiro, apesar dos dias de chuva
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
25 Março 2026
11:00

No mês passado, as temperaturas, na Região, ficaram acima do valor de referência para fevereiro, enquanto a precipitação ficou abaixo da normal climatológica.

Dados da Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P, descortinados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), publicados esta quarta-feira, revelam que o valor mais elevado de precipitação total foi registado no do Pico do Areeiro (105,6 mm), tendo sido, de igual modo, esta estação a verificar o maior valor de precipitação diária, com 60,8 mm, assinalado no dia 26. Em contrapartida, o valor mensal mais baixo foi assinalado no Lido (8,0 mm).

Relativamente ao número de dias com chuva, os Prazeres destacaram-se com os valores mais elevados. Registaram-se 13 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm, correspondendo ao maior número de dias com chuva. O maior número de dias chuvosos (precipitação ≥ 1,0 mm) foi igualmente observado nesta estação, com 10 dias.

Já a temperatura média do ar mais elevada foi registada no Porto Moniz (17,8 °C), enquanto a mais baixa ocorreu no Pico do Areeiro (8,6 °C). Tendo em consideração as normais definidas para o mês de fevereiro, todas as estações para as quais existem dados disponíveis apresentaram valores superiores aos de referência, com destaque para o Chão do Areeiro, com um desvio de +4,2 °C face à respetiva normal climatológica (5,6 °C).

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

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