Temperatura máxima de 21ºC na Madeira esta quarta-feira

Os termómetros esta quarta-feira vão variar entre os 15ºC e os 21ºC na ilha da Madeira e entre os 14ºC e os 18ºC no Porto Santo, conforme dão conta as previsões do IPMA.
O céu estará geralmente muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte da ilha da Madeira.
O vento será moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira a partir do final da tarde.
Quanto ao estado do mar, na Costa Norte da Madeira estão previstas ondas de norte/noroeste com 1,5 a dois metros, passando aondas de noroeste com dois a três metros no final do dia. Já na costa sul esperam-se ondas do quadrante sul com um metro, aumentando para um a 1,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira no final do dia.
A temperatura da água do mar vai rondar os 17/18ºC.
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