A taxa de ocupação turística na Madeira prevista na quadra da Páscoa é na ordem dos 87%, o que representa mais dois pontos percentuais em comparação com os dados do ano passado, anunciou hoje o Governo Regional.

“É com grande satisfação que constatamos uma taxa de ocupação prevista de 87% para esta Páscoa, o que demonstra não só a atratividade contínua do destino Madeira, como também o reforço da confiança dos visitantes na oferta regional”, diz o secretário regional do Turismo do arquipélago, Eduardo Jesus, numa informação escrita enviada à agência Lusa.

A taxa divulgada pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura refere-se à ocupação esperada entre os dias 17 e 20 de abril e foi obtida através de uma sondagem realizada pela direção do Turismo junto dos empreendimentos turísticos da Madeira e do Porto Santo.

A sondagem foi realizada “no início da corrente semana, é superior em dois pontos percentuais à taxa apurada em igual período de 2024 (uma semana e meia antes do período festivo) ”, lê-se ainda na informação.

Na informação enviada à Lusa, o governante madeirense sublinha os indicadores positivos registados no Funchal e o aumento expressivo da procura pelas unidades de cinco estrelas.

Com base no levantamento realizado junto da hotelaria, é possível aferir que houve “um aumento das reservas em todos os tipos de empreendimentos, destacando-se o crescimento das unidades de cinco estrelas (11 pontos percentuais relativamente à Páscoa de 2024)”.

Também na avaliação por zonas, destaca-se “o concelho do Funchal com um aumento de seis pontos percentuais”, salienta o executivo madeirense.

“São dados muito encorajadores, que reforçam a dinâmica do setor turístico regional e nos fazem acreditar numa Páscoa bastante forte em termos de atividade e impacto económico”, sublinha.

No entender do governante madeirense, “a Região Autónoma da Madeira continua a afirmar-se como um destino turístico para todos, com uma procura sólida e crescente durante todo o ano, fruto da qualidade da oferta e da estratégia de promoção turística consolidada ao longo dos últimos anos”.

O turismo é considerado o principal setor económico da Madeira.

Segundo os dados estatísticos de 2024, o turismo madeirense bateu recordes, contabilizando 2,2 milhões de hóspedes que geraram 11,7 milhões de dormidas.

Em fevereiro deste ano, de acordo com os resultados preliminares divulgados, a Madeira registou a entrada de 152,1 mil hóspedes, os quais geraram 826,1 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 2,6% e de 5,0%.