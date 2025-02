Na Região Autónoma da Madeira, a taxa de abandono precoce de educação e formação de 2024 (expressa em média móvel de três anos, único modo que permite a divulgação deste indicador para a RAM, face aos critérios de difusão em vigor) fixou-se em 8,6%, registando uma redução de 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao ano precedente. De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira, esta variável tem diminuído continuamente desde 2013 (primeiro ano da série), ano no qual atingia 28,2%.

“Embora não de forma linear, há uma tendência de convergência da taxa de abandono precoce regional para a média nacional, que expressa em média móvel de 3 anos, se fixou em 7,0%, refletindo, em 2024, um diferencial de 1,6 p.p.”, acrescenta.

Em 2013, a taxa regional era superior à nacional em 7,5 p.p..

A DREM nota que, em 2024, na RAM, tal como nos anos anteriores, a taxa em questão foi maior para os homens (11,9%) do que para as mulheres (5,1%). O diferencial entre os dois géneros foi de 6,8 p.p.. Em comparação com o ano anterior, a taxa diminuiu 1,1 p.p. para os homens e aumentou 0,2 p.p. para as mulheres. Face ao início da série, salienta-se o decréscimo de 24,3 p.p. na taxa dos homens e de 14,7 p.p. na taxa das mulheres.

Taxa de aprendizagem ao longo da vida atinge maior valor da série

Em 2024, a taxa de aprendizagem ao longo da vida foi de 11,1%, maior valor da série iniciada em 2011, sendo mais expressiva nas mulheres (12,8%) do que nos homens (9,2%). Face a 2023, houve uma subida de 1,8 p.p.. A nível nacional, em 2024, a taxa de aprendizagem ao longo da vida fixou-se em 16,1%, aumentando 2,8 p.p. em comparação com o ano anterior.

Taxas de escolaridade com tendência crescente

As taxas de escolaridade do nível de ensino básico e do nível de ensino secundário registaram uma tendência crescente entre 2011 e 2024. No primeiro caso, o indicador reflete a proporção da população residente com idade entre 20 e 64 anos com pelo menos o 3.º ciclo do ensino básico completo, no total da população residente do mesmo grupo etário, tendo alcançado no último ano o valor de 68,2% (48,2% em 2011 e 66,7% em 2023). Já a taxa de escolaridade do nível de ensino secundário, que representa a proporção da população residente que concluiu o nível de escolaridade secundário, no total da população residente com idade entre 20 e 64 anos, aumentou para 51,8% (31,5% em 2011 e 50,2% em 2023. A nível nacional, as taxas de escolaridade, em 2024, eram de 80,9% no caso do ensino básico (79,6% em 2023) e de 64,0% para o ensino secundário (61,4% em 2023).

Por sua vez, a taxa de escolaridade do nível de ensino superior da população residente na RAM com idade entre 30 e 34 anos (média móvel de 3 anos) fixou-se em 35,9% em 2024 (43,8% nas mulheres e 27,8% nos homens). Apesar desta percentagem ser ainda inferior à média nacional (41,0%), reflete um aumento de 8,7 p.p. face a 2013 (1.º ano da série com a taxa igual a 27,2%).

Percentagem dos jovens que não estavam empregados nem a estudar ou em formação atinge mínimo

A percentagem de jovens (16-34 anos) não empregados que não estão em educação nem em formação (NEEF) fixou-se em 2024 em 10,9%, valor inferior em 1,0 p.p. comparativamente a 2023, constituindo o valor mínimo da série iniciada em 2011. Note-se que, no último ano, este indicador diminuiu no grupo etário 25-34 anos em cerca de 2,5 p.p.. No ano que terminou, a taxa das mulheres entre 16 e 34 anos que não estão em educação nem em formação (11,5%) foi superior à dos homens (10,2%) em 1,3 p.p.. À percentagem de NEEF de 10,9% em 2024 equivaliam 5,7 mil jovens, que se repartiam em partes praticamente idênticas, entre inativos, por um lado, e desempregados, por outro.

A nível nacional, entre 2023 e 2024, assistiu-se também a uma diminuição da referida taxa, passando no grupo etário 16-34 anos de 9,7% em 2023 para 9,4% em 2024 (-0,3 p.p.). Neste último ano, a taxa das mulheres (9,9%) superou a dos homens (8,9%) em 1,0 p.p. Por grupo etário, em 2024, a taxa de jovens NEEF com idade entre 25 e 34 anos foi de 10,1% (10,6% em 2023).