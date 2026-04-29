Suspenso mecanismo que previa pagamento por residentes das regiões apenas do valor da passagem aérea

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, disse hoje que o Governo da República suspendeu as alterações previstas pelo executivo ao subsídio social de mobilidade (SSM), aguardando que sejam promulgadas as alterações aprovadas na Assembleia da República.
“O Governo suspendeu todas as alterações que estava a proceder. Aguarda a decisão. A Assembleia da República é soberana”, afirmou Miguel Pinto Luz, numa audição na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República.
Em 18 de março, o ministro das Infraestruturas e Habitação disse na mesma comissão que o executivo estava a trabalhar numa alteração ao subsídio social de mobilidade para que os passageiros dos Açores e da Madeira não tivessem de adiantar o custo total das viagens para o continente e aguardar pelo reembolso.
“Foi compromisso do Governo que até ao verão apresentaríamos uma solução para que os açorianos e os madeirenses não necessitassem de adiantar a totalidade do valor das suas viagens”, afirmou, na altura, Miguel Pinto Luz, dizendo estar convicto de que seria possível antecipar esse prazo.
Entretanto, em 10 de abril, a Assembleia da República aprovou, apenas com os votos contra do PSD (excluindo os deputados das regiões autónomas) e a abstenção de IL, PCP e CDS-PP, uma proposta de alteração ao modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade, que resultou de duas apreciações parlamentares do diploma, que tinha sido publicado em janeiro, apresentadas pelo PS e pelo Chega.
Questionado hoje sobre a criação do mecanismo anunciado para permitir que os passageiros das regiões autónomas paguem apenas o valor da tarifa de residente, Miguel Pinto Luz disse o Governo suspendeu essas alterações.
“Não pode ser pedido ao Governo para continuar a negociar com os bancos, a negociar uma plataforma, para depois o senhor Presidente da República promulgar daqui a uma semana ou duas. Estamos a aguardar aquilo que é a redação final”, apontou, referindo-se à legislação aprovada na Assembleia da República.
Uma das alterações aprovadas ao subsídio social de mobilidade, agora chamado de mecanismo de continuidade territorial, foi o fim da aplicação de um teto máximo ao custo elegível das passagens, que foi contestada pelo Governo.
“A nossa convicção é que vai correr mal e os primeiros sinais já são claros sobre isso. A irresponsabilidade, o populismo, a demagogia, a partidarite que liderou toda esta agenda transformadora dentro desta comissão vai ter as suas consequências”, alertou Miguel Pinto Luz.
Questionado sobre quando serão implementadas as alterações aprovadas na Assembleia da República, que preveem, por exemplo, mudanças no acesso à plataforma eletrónica criada para pedir o reembolso das passagens, o ministro disse não ter uma data, mas remeteu essa implementação para a tutela das Finanças.
“Só ontem [terça-feira] foi fechada a redação final, irá para a Presidência da República para promulgação e o Governo, quando tiver acesso à redação final, naturalmente tomará as suas decisões. Não consigo dizer quando, depende, em primeira instância, da Assembleia da República e depois do senhor Presidente da República”, adiantou.
Miguel Pinto Luz foi chamado à comissão para responder a três requerimentos apresentados, em dezembro, por JPP, Chega e PS, sobre a obrigatoriedade de regularidade da situação contributiva e tributária no acesso ao SSM, medida que também foi revogada nas alterações aprovadas na Assembleia da República.
Teve recentemente lugar o Congresso do PSD-Madeira. Das muitas intervenções sobressai uma linha comum: a defesa intransigente e genuína da nossa Autonomia...
Absolutamente incontornável, na história contemporânea portuguesa, é o simbolismo associado à “Revolução dos Cravos”, celebrado a 25 de abril, e o “Dia...
Numa dessas horas em que se vê a vida acontecer, qual observador invisível que contempla o que o rodeia sem interferir, constatei a dura realidade da vida...
Governar o concelho que me viu nascer é a honra de uma vida; ter a oportunidade de melhorar aquilo que me foi confiado pela população é um desafio que...
AQUINTRODIA
É Abril de primavera, de mais calor, de natureza a despertar, de colorir campos e montes...
É Abril de mudança, de recomeço, de luta, de esperança.Caiu-me...
Há cinquenta e dois anos, ao raiar da madrugada, os cravos floresceram nos canos das espingardas e Portugal acordou para a liberdade. Um dia que mudou...
Há datas que não são apenas datas. São marcas na pele de um clube. São pontos de viragem que se contam de pais para filhos, como se fossem episódios de...
Ainda que, segundo as últimas sondagens realizadas pela CNN, a maior parte dos portugueses, cerca de 90%, acredite na democracia como o melhor regime,...
A liberdade permanece um dos pilares fundamentais das sociedades contemporâneas, manifestando-se nas esferas política, social e psicológica. Em Portugal,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...
O engenheiro Francisco Taboada abriu as portas da Casa da Luz. ️
Já está no ar o segundo episódio do novo podcast do JM e da Empresa de Electricidade da...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM) informou, hoje, em comunicado, que a partir de amanhã, será iniciada uma nova fase...
A presidente do PS-Madeira esteve hoje reunida com representantes do grupo Air France KLM, uma das empresas que está na corrida no âmbito do processo de...
O artista madeirense Leonardo Sousa está confirmado no cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz, com atuação marcada para o dia 24 de julho.
Natural do Funchal,...
A enfermeira Lúcia Carolina de Caires foi eleita para a comissão alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal, em representação...
A EB1/PE/C da Ponta do Sol assinalou, nos dias 23 e 24 de abril, o Dia Mundial da Língua Inglesa com um conjunto de iniciativas que envolveram alunos do...
O jogo da próxima sexta-feira, que poderá ditar a conquista do título da II Liga, já está esgotado. O duelo entre Marítimo e o Leixões, acontecerá a partir...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que este ano haverá um segundo meio aéreo de combate aos incêndios a operar na região autónoma da Madeira,...
A campanha “Laço Azul”, inserida no mês da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, encerra amanhã, com uma sessão de encerramento agendada para...
O secretário-geral do PS desafiou hoje o primeiro-ministro a adotar transitoriamente o IVA zero para o cabaz alimentar dos bens essenciais, tendo Luís...
Miguel Albuquerque estará presente, amanhã, pelas 11h, nas celebrações do 66.º aniversário do Jardim Botânico, no Caminho do Meio, para assinalar a data....