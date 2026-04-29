Homicida de Machico já está em prisão após alta médica

Suspeito de matar a própria mãe, uma enfermeira reformada em Machico, já está no Estabelecimento Prisional do Funchal (EPF). Homem, de 36 anos, aguardará primeiro interrogatório judicial após recuperação clínica.

O alegado homicida da mãe, uma enfermeira reformada, residente em Machico, já se encontra no Estabelecimento Prisional do Funchal desde esta manhã, após ter recebido alta médica da Casa de Saúde de São João de Deus, mais conhecida como “Trapiche”.

O homem, de 36 anos, foi detido pela Polícia Judiciária no passado dia 27 de abril, na residência onde ocorreu o crime. O suspeito encontrava-se em fuga há vários dias e, no momento da intervenção policial, terá tentado precipitar-se da varanda do imóvel.

Na sequência dos ferimentos sofridos, foi transportado para uma unidade hospitalar e, posteriormente, transferido para a Casa de Saúde de São João de Deus, onde permaneceu internado até esta manhã. Considerado fora de perigo e com o estado de saúde estabilizado, o suspeito foi então conduzido ao estabelecimento prisional, situado na Cancela, onde ficará a aguardar o primeiro interrogatório judicial.

A audição perante o juiz de instrução criminal ainda não tinha ocorrido devido à condição clínica do detido. O interrogatório deverá realizar-se nas próximas horas, no Tribunal da Comarca da Madeira. Após ser ouvido, o arguido conhecerá as medidas de coação a aplicar, sendo expectável que lhe seja decretada prisão preventiva.