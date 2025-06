Concurso de Fogo-de-Artifício terá, este sábado, o terceiro espetáculo. O Festival do Atlântico, evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional de Turismo prolonga-se até ao dia 29 de junho

No âmbito do programa da edição de 2025 do Festival do Atlântico, evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional de Turismo, acontece este sábado, dia 21, o terceiro espetáculo piromusical no âmbito Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira (CIFAM) a cargo de uma empresa da Suíça.

Assim, a partir das 22h30, a empresa La Pirotecnica SAGL di Colombo, apresenta o espetáculo “Happiness and Love” – Felicidade e Amor”, que, durante 18 minutos, celebra dois dos sentimentos mais importantes e desejados da vida. A frequência rádio da transmissão da música do espetáculo é o 105,9 FM.

O objetivo do CIFAM é alcançar o “Troféu do Atlântico”, atribuído por um júri, assim como o “Troféu Madeira Tão Tua”, escolhido pelo público. Esta votação pode ser feita através de tômbolas colocadas no centro comercial Plaza Madeira, e no Posto de Informação Turística da Direção Regional do Turismo, na Avenida Arriaga, e na noite de cada espetáculo, no Cais do Funchal. Os resultados do Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira serão conhecidos no dia 28 de junho.

Em termos de concertos, hoje, no âmbito do Sunset de Verão, haverá, às 19 horas, um Concerto da fadista Susana Andrade, seguindo-se o DJ SET, entre as 21 e as 23 horas. Na noite de amanhã, a música continua com os Galáxia, às 19 horas e a atuação do DJ Waga entre as 20h15 e as 21h15.

Recorde-se que, também no âmbito do Festival do Atlântico, a partir das 16 horas, decorre mercadinho ‘Sunset de Verão’ na Praça do Povo. No local estão 13 ‘casinhas’ que funcionarão de quinta a domingo, sempre a partir das 16 horas, encerrando às 00 horas (quintas-feiras e domingos) ou à 1 hora (sextas-feiras e sábados).

Já na Fortaleza do Pico, o destaque deste sábado vai para o segundo espetáculo da “Ópera no Pico”, evento da responsabilidade da Direção Regional da Cultura, com direção artística e produção da Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy. Às 21 horas de amanhã, no evento intitulado “Gala de Ópera”, Patrícia Modesto, Tatiana Vizir, Alberto Sousa e Christian Lujan, apresentam uma seleção de árias emblemáticas de Mozart, Verdi, Puccini e Rossini.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, refere que o Festival do Atlântico, que alia a música, o fogo-de-artifício e as artes à beira-mar, “simboliza o encontro entre a nossa tradição e a modernidade, proporcionando momentos únicos que encantam tanto os nossos residentes como os milhares de visitantes que nos escolhem”. “A sua realização ao longo do mês de junho marca o início de uma temporada que se espera vibrante, reforçando o posicionamento da Madeira como destino de experiências autênticas e inesquecíveis”, acrescenta o governante.