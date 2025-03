O n.º 1 da lista do JPP já reagiu à sondagem da Intercampus para o JM e aos microfones da 88.8 JMFM sintetizou que “naturalmente que estudos de opinião são retratos de um dado momento e, como é óbvio, nem sempre espelharão a realidade dos resultados finais do dia 23 de março. Arrisco a afirmar que haverá sondagens para muitos gostos”.

“Para mim”, prosseguiu, que “escuso normalmente comentar resultados de sondagens, diria que os resultados finais são fiáveis, as sondagens são enganadoras. Essa é a conclusão que retiro”.

Poderei estar enganado, mas as sondagens são uma das principais derrotadas da noite eleitoral. E não creio que espelhe a realidade no terreno. Mas veremos com a maior das tranquilidades”, complementou Élvio Sousa.

Refira-se que a primeira sondagem para as eleições do próximo domingo antecipa uma folgada vitória do PSD. Estudo da Intercampus para o JM e a JMFM valoriza a candidatura social-democrata, castiga oposição e anuncia o regresso de Edgar Silva.

A distribuição de mandatos daria 24 ao PSD, 10 ao PS, 6 ao JPP e 3 ao Chega. Listas do CDS, IL, PCP e PAN elegeria um deputado cada.