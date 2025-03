O cabeça de lista do ADN diz sentir, nas ações de campanha, que o partido tem mais popularidade do que aquilo que é apresentado pela sondagem publicada hoje no JM.

Miguel Pita acredita que o ADN conseguirá eleger um deputado e mantém-se firme na campanha que acontece até sexta-feira e nos resultados do próximo domingo.

A primeira sondagem para as eleições do próximo domingo antecipa uma folgada vitória do PSD. Estudo da Intercampus para o JM e a JMFM valoriza a candidatura social-democrata, castiga oposição e anuncia o regresso de Edgar Silva.

A distribuição de mandatos daria 24 ao PSD, 10 ao PS, 6 ao JPP e 3 ao Chega. Listas do CDS, IL, PCP e PAN elegeria um deputado cada. Por outro lado, BE, Livre, Força Madeira, ADN, Nova Direita e PPM não elegeriam qualquer deputado.