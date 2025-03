Paulo Brito, cabeça de lista do Partido Popular Monárquico (PPM) lembra que, já no ano passado, as sondagens davam ao seu partido, valores abaixo dos obtidos. Por isso considera que a sondagem da Intercampus para o JM e a rádio JM FM, “valem o que valem”.

“Veja-se também o resultado que o PPM teve nos Açores. As sondagens davam 0,2 % ou à volta disso. No entanto, elegemos dois deputados e, hoje, fazemos parte do Governo regional açoriano”, destacou em reação à auscultação hoje divulgada no JM a propósito do sentido de voto dos madeirenses no ato eleitoral do próximo domingo, dia 23 de março.

A primeira sondagem para as eleições do próximo domingo antecipa uma folgada vitória do PSD.

Estudo da Intercampus para o JM e a JMFM valoriza a candidatura social-democrata, castiga oposição e anuncia o regresso de Edgar Silva.

A distribuição de mandatos daria 24 ao PSD, 10 ao PS, 6 ao JPP e 3 ao Chega.

Listas do CDS, IL, PCP e PAN elegeria um deputado cada. Por outro lado, BE, Livre, Força Madeira, ADN, Nova Direita e PPM não elegeriam qualquer deputado.