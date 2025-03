O cabeça de lista do PSD-Madeira às eleições de domingo, em reação à sondagem da Intercampus para o JM e para a rádio JM FM acaba de referir que “o resultado é positivo e é o reconhecimento do trabalho que está a ser feito”. Cauteloso, numa iniciativa na Ribeira Brava, Miguel Albuquerque lembra, contudo, que é preciso que as pessoas vão votar.

”É preciso que os madeirenses e porto-santenses vão votar no sentido de assegurar estabilidade para a Madeira, que é isso que está em causa”, disse Miguel Albuquerque. “Vamos continuar a trabalhar com a máxima humildade. Não temos nenhuma arrogância. A sondagem é positiva mas vamos continuar com o apelo ao voto, à necessidade de termos um Governo com maioria, para poder governar a Madeira”, destacou.

”Só com uma grande votação no PSD é que vamos ter um Governo estável”, considerou.

Refira-se que a primeira sondagem para as eleições do próximo domingo antecipa uma folgada vitória do PSD. Estudo da Intercampus para o JM e a JMFM valoriza a candidatura social-democrata, castiga oposição e anuncia o regresso de Edgar Silva.A distribuição de mandatos daria 24 ao PSD, 10 ao PS, 6 ao JPP e 3 ao Chega. Listas do CDS, IL, PCP e PAN elegeria um deputado cada. Por outro lado, BE, Livre, Força Madeira, ADN, Nova Direita e PPM não elegeriam qualquer deputado.