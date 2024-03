Dos nove membros do Governo Regional, apenas os líderes dos dois partidos da coligação enfrentam um saldo negativo. Na avaliação dos inquiridos para a sondagem da Intercampus para o JM e a JM FM, sobressaem os nomes de Pedro Ramos, Eduardo Jesus e Jorge Carvalho com as análises mais favoráveis. Miguel Albuquerque continua a ser dos que maior avaliação positiva merece, mas reúne agora ainda mais votos desfavoráveis.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a Europa. Extrema-direita a subir assusta eurodeputadas. Cláudia Monteiro de Aguiar e Sara Cerdas revelam receio de crescimento do Chega já nas eleições europeias de 9 de junho.

Saiba ainda que Funchal lança Concurso Maria Aurora e que ladrão de carros enfrenta várias acusações.

Não perca ainda um roteiro que inclui nova galeria e a notícia que dá conta de uma ocorrência peculiar. Bombeiros levaram horas a socorrer quatro cães.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira.