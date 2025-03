O Smart Islands Hub (SIH), polo de inovação digital da Região Autónoma da Madeira (RAM), em parceria com a ARDITI e a Universidade da Madeira (UMa), promove nos dias 25, 26 e 31 de março, e a 1 de abril, três workshops gratuitos, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, focados na digitalização e inovação tecnológica.

O primeiro workshop, que decorrerá entre as 9h as 13h dos dias 25 e 26 de março, “Criação rápida de aplicações com plataformas Low-Code/No-Code”, ensina a analisar um processo ou serviço e rapidamente criar uma aplicação de gestão ou suporte, mesmo sem conhecimentos de programação informática. Inscrições em https://bit.ly/SIH_LC2025 .

O segundo workshop, “Introdução à Segurança de Redes e Proteção de Dispositivos”, acontece no dia 31 de março das 9h às 18h. Este aborda medidas essenciais para proteger redes empresariais, incluindo firewalls, VPNs e autenticação segura, com formação baseada no curso Network Security da Cisco Networking Academy®. Inscrições em https://bit.ly/SIH_CS12025 .

Por fim, o terceiro workshop, ensina pequenos negócios a criar um site e gerir agendamentos automatizados, usando ferramentas simples e Inteligência Artificial, intitulado “Presença na Internet para Pequenos Negócios ou Serviços com Auxílio de Inteligência Artificial”, e realizar-se-á no dia 1 de abril das 09h às 18h00. Inscrições em https://bit.ly/SIH_IA2025 .

As vagas são limitadas, garanta a sua participação através do registo.

Estes workshops fazem parte da missão do SIH, um consórcio apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que promove a digitalização de PMEs na Madeira.