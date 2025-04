O SITE-CSRA reuniu-se na passada terça-feira, dia 8 de abril, com a administração da ARM, na sequência do plenário de trabalhadores realizado nos dias 25, 26 e 27 de março. O objetivo do encontro foi aferir a disponibilidade da empresa para iniciar um processo negocial com o sindicato.

Durante a reunião, o SITE-CSRA reiterou a sua total disponibilidade para negociar, sublinhando a urgência de encontrar soluções que respondam às dificuldades crescentes sentidas pelos trabalhadores, agravadas pelo aumento acentuado do custo de vida nos últimos anos. Em particular, o sindicato destacou a situação de cerca de um terço dos trabalhadores da ARM que aufere menos de 1000 euros brutos mensais, sendo que mais de 150 trabalhadores recebem apenas 919,58 euros — o salário mínimo nacional acrescido de 0,5%.

O sindicato recordou ainda o compromisso assumido pela ARM na acta de entendimento assinada em 29 de abril de 2024, onde a empresa se comprometeu a envidar esforços para melhorar as condições dos trabalhadores com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025. Entre as medidas acordadas estavam a redução da diferença mínima entre escalões remuneratórios para 30 euros e a atualização do subsídio de refeição e de outros apoios.

No entanto, segundo o SITE-CSRA, a administração da ARM mostrou-se indisponível para negociar, contrariando, na prática, as declarações públicas anteriormente feitas. O sindicato considera esta posição uma quebra de compromisso.

O sindicato agendou novos plenários de trabalhadores para os dias 22, 23 e 24 de abril. O SITE-CSRA assegura que não assinará qualquer acordo sem o conhecimento e a concordância dos trabalhadores, mantendo o compromisso com uma postura de transparência e participação ativa.