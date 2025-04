O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE) tem realizado uma ronda de seis plenários de trabalhadores da ARM, a qual termina hoje com um plenário das 14h30 às 16h00, na Estação de Tratamento de Águas na Alegria.

De acordo com o SITE os plenários têm como objetivo analisar o ponto da situação da revisão do AE do corrente ano, sobretudo o resultado da última reunião de negociação com a empresa.

As decisões tomadas serão esta tarde divulgadas à imprensa pelo dirigente Dario Ferreira, no final do plenário.