O Sindicato dos Professores da Madeira vai assinalar, amanhã, o dia da Revolução dos Cravos, com uma concentração de docentes junto à Assembleia Legislativa da Madeira às 8h45.

O objetivo da iniciativa é o de chamar a atenção dos senhores deputados e da população em geral para as lutas mais prementes dos docentes da RAM, às quais o Sindicato dos Professores da Madeira tem dado voz.

Apesar da perspetiva de serem alcançadas, num futuro próximo, algumas das reivindicações pelas quais o SPM tem vindo a lutar, não faltam aos docentes razões para demonstrarem o seu descontentamento, pois a falta de medidas de fundo, de proteção da carreira docente, ameaça o sistema educativo da RAM.

O Sindicato diz que é urgente “eliminar os estratagemas artificiais que bloqueiam a progressão na carreira docente, tomar medidas que promovam o rejuvenescimento da classe docente e resolver os bloqueios que têm vindo a causar falta de docentes no sistema educativo regional, com todas as consequências negativas para os alunos que têm sido verificadas nos últimos anos”.