O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Madeira (SITAM), está, hoje, no Tribunal Judicial para, junto do Ministério Público, apresentar uma queixa contra Jerónimo Martins.

Isto porque, sublinhou Ivo Silva, as 18 trabalhadoras demitidas do Pingo Doce de Santo António, como anunciado em primeira mão pelo JM, têm de ser reintegradas e ainda receber uma indemnização de 50 mil euros cada uma por danos morais.

O Sindicato representa 11 das 18 demitidas por alegado furto.