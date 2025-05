Foi ontem à tarde lançada a ‘Sidra Dória Terras do Cedro Gordo’, no Ribeiro Frio, na abertura da XIV Mostra Regional da Truta/Rota da Sidra.

Para além da abertura do evento, presidida pelo diretor regional da Agricultura, Marco Caldeira, decorreu uma palestra orientada por técnicos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, sobre a Truta Arco Íris e a sua reprodução. De referir que assistiram à palestra alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade do edifício escolar do Faial.

Outro ponto alto deste primeiro dia, foi a Rota da Sidra. A comitiva, presidida pelo diretor regional, percorreu os vários estabelecimentos onde se comercializa a sidra. O périplo começou nos restaurantes do Ribeiro Frio, tendo terminado na freguesia vizinha do Porto da Cruz.

Hoje, o evento prossegue com uma caminhada e uma palestra. A concentração será pelas 14h15h na Casa do Povo de São Roque do Faial. O percurso será pelo Lombo Grande, passando pela Achadinha a terminando na Achada do Cedro Gordo, zona onde, na Madeira, mais se produz peros para a produção de sidra. A caminhada será acompanhada por um técnico da Associação de Produtores de Sidras da Madeira que, ao longo do percurso, vai falar das várias qualidades de pereiros que por ali existem e a característica dos mesmos para a qualidade da sidra.

Nesta atividade participarão 40 alunos do 8.º ano da Escola B+S com Pré escolar e creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral mas, a atividade é aberta ao público em geral.