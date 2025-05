Decorre este fim de semana a 25.ª Campanha de Recolha de Alimentos, promovida pelo Banco Alimentar, sendo que a sessão de abertura formal está aprazada para as 14h30 desta sexta-feira, no armazém do Banco Alimentar, com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

De acordo com a direção do Banco Alimentar, esta sessão reunirá as entidades envolvidas na logística da campanha, nomeadamente as instituições beneficiárias de ajuda alimentar, empresas, associações humanitárias, militares, organismos públicos e autarquias, com o objetivo de ser apresentado o ponto de situação do arranque da campanha, bem como ser feito o apelo a um esforço comum no sentido da garantia bem sucedida da operação, do incremento do voluntariado e do reforço das doações de bens alimentares.

Para além da divulgação de dados da Instituição, será lançada a Campanha ‘Buzicos Solidários’, que visa o fomento do voluntariado, para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos.