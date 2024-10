SESARAM promove curso no âmbito do controlo da dor

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM), através do Serviço de Medicina da Dor/ Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor-Dr. Rui Silva (CMMDor) e em colaboração com o Forum de Dor das Ilhas Atlânticas, realiza hoje e amanhã, dias 3 e 4 de outubro, o Curso Controlar a Dor – Procedimentos Invasivos”.

Leia a nota de imprensa do SESARAM:

“Uma iniciativa, que se insere no contexto de formação dos profissionais, que conta com a participação reputados especialistas na área do tratamento da dor: Javier Andrés Ares, diretor da Unidade de Dor do Hospital Universitário de La paz, em Madrid, Victor Mayoral, diretor da Unidade da Dor do Hospital Universitário de Bellvitge, Miguel Caramés, Diretor da Unidade de Tratamento da Dor Crónica e Neurocirurugia Funcional do Hospital Universitário de Gran Canaria Dr. Negrin, e de Isabel Brazão, Coordenadora da Unidade da Dor do Hospital Viamed Sant Elena, Madrid.

O curso aborda as questões relacionadas com o neuro-eixo e patologia esquelética, sendo demonstradas várias formas de tratamento como radiofrequência, estimulação medular e infiltrações, contemplando as componentes teórica e a prática, com recurso, na vertente de treino, à metodologia ‘Hands-on’, em colaboração do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital Central do Funchal – Dr. Nélio Mendonça.

O Serviço de Medicina da Dor, dirigido pelo Médico Duarte Correia, reúne profissionais de saúde com formação e treino nesta área, que garantem uma abordagem interdisciplinar e multidisciplinar da dor, através do recurso a diferentes técnicas diagnósticas e terapêuticas.

Duarte Correia salienta que a dor tem um grande impacto na qualidade de vida dos doentes a nível funcional e cognitivo, condicionando muitas vezes a mobilidade, as alterações de humor e as perturbações do sono.

O controlo da dor permite melhorar a capacidade funcional dos doentes, criando condições para que possam manter uma atividade regular, retomar a atividade profissional e, sobretudo, nas faixas etárias mais avançadas, evitar o isolamento social.”