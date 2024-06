Serviço de nefrologia do SESARAM mantém certificação de nível bom

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM, EPERAM,) informa que no dia 12 de junho de 2024, o Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde da Direção Geral de Saúde (DGS), manteve a certificação no nível Bom, atribuída em 18 de Maio de 2022, ao Serviço de Nefrologia, no âmbito do Modelo de Certificação de Unidades de Saúde do Ministério da Saúde.

Assim, e segundo os prazos estabelecidos, a certificação deste serviço é válida até 18 de Maio de 2027.

Esta atribuição é o resultado de uma auditoria de avaliação realizada pela DGS em 10 de Abril de 2024. O SESARAM explica “que ficou assegurado o nível de certificação inicialmente obtido, permitindo ao Serviço de Nefrologia potenciar, continuamente, o seu desempenho e manter o foco na qualidade dos serviços prestados aos utentes do SESARAM, EPERAM.”