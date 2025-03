O MadeiraShopping nos dias 17, 18 e 19 de março, pelas 21h00, recebe um filme associado ao projeto ‘À Volta da Mesa’, que será exibida no cinema, no Piso 1, e os bilhetes são gratuitos.

Composto por cinco episódios compactados, que fazem parte da segunda temporada da série documental, o filme explora a ligação entre a gastronomia regional e as tradições e costumes madeirenses. Produzido pela Associação Recreativa e Cultural Atremar a Ilha, o projeto conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

‘À volta da mesa’ narra a história das pessoas que preservam os sabores e as tradições, oferecendo uma partilha genuína das suas vivências e do talento único de transformar ingredientes simples em pratos carregados de memórias. Este documentário, realizado por Rui Dantas, vai além das receitas e dos segredos culinários e cruza também o espírito de um povo que mantém viva a sua identidade através da gastronomia.

Para obter as entradas gratuitas, os interessados devem dirigir-se aos Cinemas do MadeiraShopping, no Piso 1, escolher a sessão e solicitar o seu bilhete – sendo que podem fazê-lo já em antecipação. Os bilhetes são disponibilizados por ordem de chegada e cada pessoa pode levantar até quatro, independentemente da sessão escolhida, estando limitados à capacidade da sala. A sua apresentação é indispensável, à entrada, não existindo lugar marcados.

Horário de Funcionamento bilheteira:

Segunda a domingo: das 13h30 às 22h00