O eurodeputado Sérgio Gonçalves reuniu-se esta quarta-feira com representantes do HAROPA PORT, a maior autoridade portuária de França, responsável pela gestão dos portos de Le Havre, Rouen e Paris.

De acordo com um comunicado do gabinete do eurodeputado a reunião teve como objetivo discutir os principais desafios do setor portuário europeu e as políticas europeias com impacto direto na atividade portuária, como a transição energética, o financiamento de infraestruturas e a Estratégia Europeia para os Portos, que deve ser apresentada no final deste ano.

Adianta a mesma fonte que, durante o encontro, os responsáveis da organização francesa destacaram a sua crescente cooperação com portos portugueses e sublinharam a importância que os portos desempenham na economia europeia e na transição energética.

Lamentam, por outro lado, a dificuldade em aceder a financiamento direto adequado no atual Quadro Financeiro Plurianual da UE. Segundo a autoridade portuária, apenas cerca de 3% dos fundos do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) têm chegado diretamente às administrações portuárias, valor considerado insuficiente face aos investimentos necessários para melhorar e adaptar as infraestruturas para o processo de descarbonização dos portos.

Sérgio Gonçalves defendeu a instalação de sistemas de fornecimento elétrico em terra para navios, de forma a reduzir as emissões nas áreas portuárias e sublinhou a necessidade de financiamento europeu estável para permitir aos portos realizarem esses investimentos.

Segundo a HAROPA, existe ainda a urgência de alterações regulatórias que eliminem obstáculos burocráticos a estas tecnologias e permitam o acesso a mais fontes de financiamento para as mesmas.

No domínio ambiental, a aplicação do sistema europeu de comércio de emissões (ETS) ao setor marítimo está a gerar receios sobre a possível perda de competitividade dos portos europeus face a concorrentes em países vizinhos.

Sérgio Gonçalves defendeu a importância de garantir coerência entre este sistema e o novo mecanismo global, aprovado recentemente pela Organização Marítima Internacional (IMO), para reduzir as emissões do transporte marítimo.

A reunião abordou ainda a futura Estratégia Europeia para os Portos, atualmente em preparação pela Comissão Europeia.

A delegação francesa apelou a uma abordagem coordenada, sem sobrecarga regulatória adicional, que reconheça a diversidade dos portos europeus e crie condições para acelerar a transição energética e reforçar a resiliência logística da União Europeia.

Para Sérgio Gonçalves, a Estratégia Europeia para os Portos será “uma oportunidade para consolidar o papel dos portos como plataformas energéticas, logísticas e industriais e criar as condições reais para que sejam cumpridos os objetivos ambientais e o reforço da coesão territorial dentro da UE”.