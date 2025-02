‘Semear Saúde, Colher Sorrisos’ é um projeto da Associação de Desenvolvimento da Costa Norte, em parceria com a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que teve início em maio de 2014, com o objetivo de promover a produção e o consumo generalizado de rebentos nas cantinas das escolas e nas casas de todos os alunos, com a entrega de um germinador individual.

Assim, têm sido promovidas múltiplas ações de divulgação nas escolas da Região Autónoma da Madeira e, no passado mês de janeiro, os alunos das turmas do 8.º ano da Escola Básica e Secundária de Machico, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, aprenderam não só sobre os benefícios do consumo de rebentos, um alimento de fácil digestão e com valores nutricionais elevados, como também a produzir os seus próprios germinados, recebendo, para o efeito, um germinador ‘sorrisos’, dois pacotes de sementes e um manual de instruções.

Ao todo esta iniciativa já chegou a mais de 10 mil alunos que desta forma, além de apreenderem mais conhecimentos adquirem hábitos saudáveis.

“Trata-se de uma maneira divertida e fácil de passar conhecimentos aos alunos mais jovens da Madeira e do Porto Santo e que tem tido o interesse de várias escolas da Região”, disse Marco Caldeira, Diretor Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural adiantando que foram distribuídos até ao momento 10640 germinadores.