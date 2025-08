Bom dia e bom domingo!

- No Montado da Esperança, em São Roque, Funchal, a missa campal da Festa da Alegria está marcada para as 12h30. Haverá muita animação musical a cargo da Banda Municipal do Funchal, do grupo folclórico do Centro Cultural de Santo António e pelas 15h00 a atuação dos Monte Real.

- No arraial dos Lameiros, a missa solene seguida de procissão em honra de Nossa Senhora da saúde é às 16h00.

- Na Calheta, no último dia do Festival das Artes, às 11h00, contadores de histórias, no adro da igreja matriz dos Prazeres; No Arco da Calheta, Praça do Loreto, às 19h00 o grupo D’Repente; às 21h30, na Praia da Calheta, dança com ‘Raízes em Movimento’.

- Termina a 38.ª edição da Semana Gastronómica de Machico, espreite o que pode ver esta tarde. O programa arranca às 15h00 com o Festival de Cocktails; 17h00 a Tuna Universitária da Madeira; 18h30 Grupo tradicional de cantares e despiques da Casa do Povo do Porto da Cruz; 19h30 Machetes de Machim; 20h45 Xarabanda; 22h00 Álvaro Florença e a fechar às 23h15 Stardust.

- Pelas 21h00, no foyer do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, é inaugurada a exposição “A Ilha e a Menina” da artista Melvie.