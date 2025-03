A Semana do Artesão, que se encontra a decorrer desde 17 de março, sob organização do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) termina amanhã, com uma mesa-redonda, sob a temática “Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira – Tradição e Inovação” e com uma homenagem a três artesãos, com carreira vincada no panorama do artesanato regional.

De acordo com a informação enviada pela Secretaria Regional de agricultura, Pescas e Ambiente, a mesa-redonda inicia-se às 11h do dia 22, e contará com a presença de Marisa Santos, vogal do IVBAM, Cristian Júnior e Jenita Spínola, artesãos certificados e premiados no último Prémio de Valorização do Artesanato Regional (PVAR), e ainda Laura Santos, autora da peça de Tapeçaria Interativa: Tapest[o]ry, uma instalação artística interativa imersiva que agrega as capacidades táteis da tecelagem com a tecnologia de sensores capacitivos, e que conta uma história, com componente educativa.

Nesta mesa, será debatida e analisada, em ambiente informal, a evolução do artesanato regional e a sua adaptação aos nossos dias, através de diferentes perspetivas, tendo em conta as três gerações intervenientes, variedade esta que acrescenta sempre dinamismo e vigor.

Pelas 12h00, será prestada homenagem de carreira a três artesãos, com trabalho evidenciado em diferentes áreas do artesanato regional, designadamente: Isabel da Eira, tecedeira de lã, Manuel Figueira, mestre da obra de vime, e José Leça, trabalhos em madeira. Pelo seu contributo na preservação e valorização do artesanato da madeira, e ao saber fazer associado, o IVBAM concederá, a cada um, um troféu, prémio de carreira, como forma de reconhecimento e mérito.

Estas ações terão lugar no espaço “Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira”, que funciona sob tutela do IVBAM, na Rua dos Ferreiros, 152, das 10h às 17h, com acesso gratuito.

Neste que é o último dia da “Semana do Artesão”, haverá ainda exposição e venda de artesanato regional, com artesãos e projetos que abordam diferentes artes e ofícios, entre os quais: a tanoaria, as madeiras, a cerâmica, as bonecas de pano e o bordado da madeira. Entre as 10h e as 17h, será dinamizada uma oficina aberta de Bordado Madeira, com orientação do projeto Bailha.