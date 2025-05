No próximo dia 2 de junho, pelas 09h30, terá lugar a abertura da Semana do Ambiente 2025, sob o lema ‘Uma só Terra, o nosso poder, o nosso planeta’, na Praça do Município, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho.

Já pelas 14h30 de segunda-feira a Câmara Municipal do Funchal celebra o Dia Mundial da Criança, com o espetáculo teatral ‘O Jardim das emoções’ da autoria de Natália Bonito. A iniciativa terá lugar no auditório do Jardim Municipal, com a presença da vereadora Helena Leal. O evento destina-se a crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do Funchal.