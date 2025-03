O Seixal registou a maior percentagem de votos no PSD (64,01%) na Região Autónoma da Madeira, resultado que, segundo Xavier Castro, presidente da Junta de Freguesia, reflete o reconhecimento do trabalho desenvolvido e a determinação da população em ter um papel ativo nas decisões governamentais. Numa nota enviada ao JM, destaca que, apesar de ser uma freguesia pequena, esta votação demonstra de forma clara a vontade dos seus habitantes e a “força de uma população determinada”.

Xavier Castro atribui o resultado ao investimento em projetos estruturantes, como a recuperação de veredas e levadas, a melhoria dos sistemas de rega e a valorização da comunidade através de eventos e iniciativas locais. Salienta ainda o apoio do Governo Regional, nomeadamente na requalificação do bairro social, do centro de saúde e na construção da barreira de contenção na Estrada Regional 221.

O autarca sublinha que há ainda muito por fazer, mas garante que o compromisso com o progresso do Seixal se manterá. Para si, esta votação expressiva não é apenas uma vitória eleitoral, mas um sinal de confiança dos habitantes no futuro da freguesia e no projeto do PSD para a Região. “Mais do que uma vitória, esta percentagem expressiva reafirma o papel central do Seixal no rumo do concelho e da Região Autónoma da Madeira”, aponta.