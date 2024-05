O auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, acolhe a sessão comemorativa do dia daquela instituição com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Na iniciativa marcada para as 9h30, o ministro faz-se acompanhar da secretária de Estado da Ciência, Ana Paiva, bem como dos membros do Conselho de Reitores das Universidades Públicas Portuguesas que participarão, a seguir, na reunião mensal desta entidade de coordenação do ensino universitário em Portugal.

Às 10h30, o presidente do Governo Regional desloca-se à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava).

Pelas 11h30, o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recebe, em audiência, o presidente da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, o qual far-se-á acompanhar pela presidente do Conselho Diretivo Regional da Madeira da OA, Susana Gouveia Neves.

A seguir ao almoço, mais concretamente pelas 14h30, tem lugar a cerimónia de entrega de prémios da iniciativa ‘+ Comércio Local’, referente ao segundo sorteio. A cerimónia acontece no salão nobre da Câmara do Funchal e conta com a presidente da Autarquia, Cristina Pedra.

O Sindicato dos Professores da Madeira promove, pelas 16h30, na sua sede, um debate com os representantes dos partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa.

O Município da Ribeira Brava celebra os seus 110 anos. A sessão solene realiza-se às 17 horas, na frente mar da vila.

Às 18 horas, a artista Sara Tristão inaugura, na Capela da Boa Viagem, a exposição ‘Small Time Shot Away’.

A secção regional da Madeira da Ordem dos Arquitetos promove a Cerimónia de Receção de Novos Membros, que terá lugar na Sede da SRMAD, pelas 19h00, com o

intuído de dar as boas vindas a todos os membros efetivos que ingressaram na Ordem dos Arquitetos entre junho de 2020 e dezembro de 2023.