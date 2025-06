A cerimónia da ‘Bata Branca’, que decorreu hoje no Colégio dos Jesuítas, na Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), marcou um momento simbólico para 35 estudantes de Medicina, que vestiram pela primeira vez a bata branca e prestaram o tradicional Juramento de Hipócrates. A iniciativa assinala a transição dos anos pré-clínicos para os anos clínicos do curso.

Presente na ocasião, a secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, aproveitou para lançar um repto aos futuros médicos: “No término do vosso curso, não hesitem e venham trabalhar connosco, seja nas unidades de saúde existentes, seja no novo Hospital Central e Universitário da Madeira ou na nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo”, incitou.

A governante lembrou que a Região precisa de profissionais competentes e com “vontade de fazer mais e melhor” para dar continuidade aos projetos pensados para o futuro da saúde em solo regional.

“Acredito no vosso potencial para a melhoria da Saúde na Região. Pelo que, espero e desejo, ter-vos cá num futuro não muito longínquo, a trabalhar connosco, com as vossas ideias, conhecimento e juventude”, apontou ainda.

Curso é aposta ganha

Na sua intervenção, Micaela Freitas destacou ainda o sucesso da criação do curso de Medicina na Região, concretizado em 2004, fruto de uma parceria entre a Universidade da Madeira, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e o Governo Regional.

Desde 2021, os três primeiros anos do curso são lecionados na Madeira, permitindo que os estudantes madeirenses possam estudar sem sair da Região, ao mesmo tempo que torna a UMa mais atrativa para estudantes do continente e dos Açores.

“Acreditamos por isso que, trazer o curso de medicina para a nossa Região foi uma aposta ganha, com resultados muito positivos, e que também contribuirão para ajudar a fixar profissionais na Madeira”, enalteceu. Atualmente, o curso conta já com 110 estudantes de medicina na Região, número que, segundo a governante, reflete a evolução e consolidação deste projeto académico.

Micaela Freitas sublinhou ainda a importância de acompanhar os avanços na área da Saúde, em particular nas áreas da inovação, tecnologia e inteligência artificial, destacando que o Serviço Regional de Saúde tem vindo a investir em sistemas de ponta, o que tem feito da Madeira “uma referência” a nível nacional.

No entanto, advertiu que a tecnologia “é apenas um meio auxiliar” para prestar cuidados de saúde, que “só serão de excelência se tivermos presente a humanização dos cuidados”.

A terminar, a secretária regional deixou uma mensagem de confiança e esperança aos jovens: “O futuro da saúde passa pelas vossas mãos, pela vossa capacidade de pensar fora da caixa, de integrar novas tecnologias e de colaborar de forma multidisciplinar. Estejam, por isso, abertos à aprendizagem contínua e aos desafios que vão surgir”, concluiu.