Tomou ontem posse e hoje já iniciou funções com uma visita estratégica ao Serviço de Saúde da RAM.

Foi assim a manhã da recém-empossada secretária de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas.

O Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM liderado por Herberto Jesus, acompanhado pelo diretor clínico, pelo diretor de enfermagem e pelo coordenador do ACES, deu as boas-vindas à governante e, de acordo com uma nota enviada à redação, a ocasião foi também aproveitada para apresentar a Micaela Freitas o panorama das ações em andamento, do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, dos maiores desafios que o sistema enfrenta e as suas particularidades.

Neste encontro, a secretária reforçou que “o diálogo permanente será uma marca da sua atuação e mostrou o compromisso com a valorização dos profissionais da saúde e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população”.

Refira-se que a visita de Micaela Freitas ao SESARAM teve como objetivo conhecer de perto a estrutura e as suas instalações, os seus dirigentes e profissionais, e alinhar as prioridades da nova gestão com as necessidades da RAM.