A Igreja da Sé está repleta de fiéis que participam numa missa particularmente dirigida para aqueles que vivem e sofrem com a situação instável resultante do ato eleitoral na Venezuela.

O padre Fernando Soares é quem está a celebrar esta missa que levou muita gente à Catedral funchalense.

Depois da missa, haverá uma concentração pela Venezuela. Recorde-se que, no último fim de semana, houve eleições naquele país onde vive uma forte comunidade portuguesa, com muitos madeirenses ali radicados, tendo o Conselho Nacional Eleitoral dado vitória a Nicolás Maduro, mas com a oposição a reclamar fraude. Desde então, têm sido várias as manifestações tanto internamente como externamente, com Portugal a colocar-se do lado daqueles que existem uma clarificação da contagem de votos.