Saúde iluminou fachadas de laranja para assinalar Dia Mundial da Segurança do Doente

No dia 17 de setembro, entre as 20h00 e as 24h00, as fachadas dos edifícios da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, da Direção Regional da Saúde, do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do novo Hospital Central e Universitário da Madeira iluminaram-se de cor de laranja para assinalar as Comemorações do Dia Mundial de Segurança do Doente, aderindo à proposta da Organização Mundial da Saúde, de iluminação de edifícios com a cor que internacionalmente simboliza a segurança do doente.

Recorde-se que, a par desta ação, o programa alusivo ao Dia Mundial de Segurança do Doente contemplou um painel de conferências alusivas à temática, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e uma caminhada solidária que reuniu diversos participantes que se associaram à comemoração, o percurso foi a partir da Praça da Autonomia até ao edifício da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

Este ano, o Dia Mundial da Segurança dos Doentes centrou-se no tema ‘Melhorar o Diagnóstico para a Segurança dos Doentes’, com o slogan: ‘Faça‐o corretamente, torne‐o Seguro’. Instituído em 2019 pela OMS, este Dia Mundial visa promover o tema e a consciencialização de todos para os riscos, erros e danos evitáveis decorrentes dos cuidados de saúde.

Refira-se que a iluminação do novo Hospital Central e Universitário da Madeira contou com o apoio da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas.