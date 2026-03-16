São Gonçalo promoveu vacinação de animais de estimação

A Junta de Freguesia de São Gonçalo, através da Camara Municipal do Funchal, promoveu, no sábado, a primeira ação de profilaxia médica para cães e gatos na freguesia no ano de 2026, reforçando o “compromisso contínuo com a causa animal e com a promoção do bem-estar dos animais de companhia”.
A iniciativa contou com o acompanhamento permanente do Executivo de Freguesia, numa ação que, para além da vertente sanitária, se assume também como um “importante momento de proximidade com a população”.
Durante esta campanha foram abrangidos mais de 20 cães e mais de 15 gatos, cujos proprietários tiveram acesso a um conjunto de serviços gratuitos essenciais para a saúde e identificação dos seus animais.
Entre os serviços disponibilizados estiveram a vacinação antirrábica — com validade de três anos —, a identificação eletrónica através de microchip, o respetivo registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), a desparasitação interna e ainda o licenciamento na Junta de Freguesia.
A iniciativa foi dirigida pela Unidade de Bem-Estar Animal, cujo contributo foi fundamental para a realização desta ação de saúde pública e proteção animal, prestando um serviço de grande importância para a comunidade.
Para o Executivo de Freguesia, estas campanhas representam uma resposta concreta à “crescente consciência coletiva em torno da proteção e do respeito pelos animais, promovendo simultaneamente práticas responsáveis por parte dos seus detentores”.
Ao assegurar o acesso a serviços veterinários essenciais, a Junta de Freguesia contribui para a prevenção de doenças, para a identificação adequada dos animais e para uma convivência mais segura e harmoniosa entre animais e população.
“Estas ações são fundamentais para garantir uma proximidade aos nossos fregueses através dos seus animais de estimação. O agendamento prévio por parte dos interessados, de forma a garantir que todos os animais possam beneficiar destes cuidados essenciais, tornou-se fundamental para assegurar esta proximidade e, sobretudo, momentos de confraternização com os nossos moradores”, sublinha Tiago Freitas, presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo.
Com iniciativas desta natureza, o Executivo de Freguesia reafirma o seu compromisso com uma freguesia mais responsável, solidária e amiga dos animais, onde a proteção e o respeito pela vida animal são valores cada vez mais presentes na comunidade. A participação neste projeto representa mais um marco no percurso da Universidade Sénior de São Gonçalo, projeto acreditado pela RUTIS, Associação Rede de Universidades da Terceira Idade), que promove o envelhecimento ativo e representa as Universidades Seniores.
Esta é uma iniciativa pioneira na freguesia que, desde a sua criação, tem afirmado um modelo educativo e social diferenciador. O sucesso deste projeto tem sido possível graças ao empenho dos colaboradores voluntários, ao envolvimento dos alunos e ao apoio de todos aqueles que, desde o primeiro momento, acreditaram no potencial transformador desta iniciativa.
“Para o Executivo de Freguesia de São Gonçalo, a causa animal é uma prioridade clara e permanente da nossa ação. O sucesso desta iniciativa demonstra não só a crescente sensibilidade dos nossos moradores para o bem-estar animal, como também a importância de continuarmos a promover ações que garantam cuidados essenciais aos nossos animais de companhia. Ver a forte adesão dos nossos fregueses e poder contribuir para a saúde e proteção de dezenas de cães e gatos na freguesia é motivo de grande satisfação para todo o Executivo”, vincou Tiago Freitas.
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