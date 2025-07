A Associação Santana Cidade Solidária (ASCS) promove, a partir de amanhã, um conjunto de atividades dedicadas à valorização da pessoa idosa e ao reforço dos laços intergeracionais no concelho de Santana, no âmbito das comemorações em honra de São Joaquim.

As celebrações arrancam esta terça-feira, 16 de julho, às 14h00, com a Caminhada de São Joaquim, uma iniciativa que deverá reunir cerca de 200 participantes, entre utentes, idosos e jovens do concelho. A caminhada decorre em parceria com o Clube Santanense e conta com o apoio e patrocínio do Hotel Quinta do Furão, a quem a ASCS agradece o envolvimento e compromisso com a comunidade local.

O ponto alto das celebrações acontece no dia 25 de julho, a partir das 14h00, no Lar de Idosos de Santana, com a tradicional Festa de São Joaquim. O evento será aberto à comunidade e inclui um programa diversificado, com animação musical e momentos de cariz religioso e institucional.