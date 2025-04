A Câmara Municipal de Santana aprovou ontem, em reunião de executivo, a isenção de taxas de licenciamento à empresa farmacêutica que irá produzir cannabis medicinal. De acordo com Dinarte Fernandes trata-se do “maior projeto privado alguma vez feito no concelho”.

De acordo com o presidente da Câmara, em declarações à rádio JM-FM, a unidade aprovada pelo INFARMED será instalada no parque empresarial de santana e vai permitir criar 80 postos de trabalho.

O apoio, por parte da autarquia, corresponde a um valor de 16 mil euros, conforme explica o autarca.

Na reunião de ontem, a autarquia decidiu ainda atribuir 42 mil euros às instituições desportivas do concelho e 59 mil às entidades culturais e sociais.