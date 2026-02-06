Santa Cruz: Dois milhões para combater perdas de água

A Assembleia Municipal de Santa Cruz, reunida hoje, aprovou, por unanimidade, a plurianualidade de duas propostas de abertura de procedimento para duas empreitadas de diminuição de perdas da rede de distribuição de água potável, concretamente no subsistema da Igreja, na Camacha, e no subsistema Barreiros, no Caniço.

De acordo com o comunicado das conclusões, em causa está um investimento na ordem dos dois milhões de euros, comparticipado pelo FEDER, e que tem em conta a circunstância de a distribuição de água potável à população ser uma das principais competências do Município, sendo, por isso, cada vez mais premente a implementação de ações que visem a redução de perdas nas redes, com vista à eficiência dos recursos e dos serviços prestados.

A presidente Élia Ascensão, citada no documento, salientou que em causa está uma das prioridades do Município e vincou que Santa Cruz nunca abdicará, por isso, desta gestão em baixa da sua água. Salientou que atualmente a fatura de compra de água em alta à ARM ascende aos 3,5 milhões de euros e que o facto de Santa Cruz não pertencer à ARM tem permitido não refletir os aumentos anuais nos consumidores do concelho, o que não acontece com os consumidores dos municípios aderentes.

A autarca diz que por vezes é acusada de não devolver mais IRS aos munícipes, mas tem muito mais relevo financeiramente para as famílias não aumentar a fatura da água.

Élia Ascensão recordou que os dois maiores municípios da Região não aderiram à ARM, e são por isso prejudicados no acesso aos fundos europeus, pelo que entende que o PSD deveria ter isto em atenção e respeitar, de uma vez por todas, a autonomia do poder local.

Sobre as suas propostas de abertura de procedimento para empreitadas de combate às perdas de água, revelou que o subsistema dos Barreiros no Caniço vai abranger 7.700 habitantes; e o subsistema da Camacha vai abranger 4000 habitantes

Foi ainda aprovado, também por unanimidade, o novo Regimento da Assembleia Municipal e um voto de pesar pela morte de Pedro Diniz, que foi candidato do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz nas últimas eleições autárquicas.