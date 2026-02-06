Mau tempo: Santarém adia votação nas presidenciais em duas secções para 15 de fevereiro

A votação em duas secções do concelho de Santarém para o segundo sufrágio das eleições presidenciais de 2026 foi adiada para 15 de fevereiro devido à situação de calamidade decretada no município.
As secções afetadas são a Secção de Voto n.º 3 da Freguesia de São Vicente do Paúl, instalada na Escola Primária de Reguengo do Alviela, e a Secção de Voto n.º 13 da União de Freguesias da Cidade de Santarém, localizada na Delegação da Junta de Freguesia em Santa Iria da Ribeira de Santarém.
Em edital assinado pelo presidente da autarquia, João Leite, a que a Lusa teve acesso, o município informa que a “situação de calamidade decretada para o concelho” compromete “as condições de segurança, acessibilidade e funcionamento regular das assembleias e secções de voto”, impossibilitando a realização da votação no dia inicialmente previsto, 08 de fevereiro.
Segundo o edital, a votação nestes dois locais fica remarcada para 15 de fevereiro, mantendo-se inalterado o processo eleitoral nas restantes assembleias e secções do concelho.
Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As eleições presidenciais de 2026 estão a decorrer num contexto político claramente diferente daquele que marcou décadas de vida democrática em Portugal....
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
Às portas de março, e do dia da mulher, volto a falar de igualdade.
Por estes dias foi notícia o facto de, no ano passado, 203 mulheres terem sido despedidas...
Em oceanografia, geomorfologia e geologia, plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha da costa e desce com um declive suave...
Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.
As notícias são profícuas...
O “Síndrome de Humpty Dumpty” é uma doença discreta, mas perigosamente comum nas sociedades em momentos de decisão. Não se manifesta por gestos extremos...
Assinalamos, este fim de semana, o 94º aniversário da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Um momento de comemoração e balanço, tendo sido...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Na sessão de encerramento das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, realizadas em Cabo Verde, a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma...
O Presidente dos Estados Unidos lançou quinta-feira um site para venda de medicamentos a preços, alegadamente, acessíveis aos norte-americanos.
A plataforma...
Um vídeo que mostrava o antigo presidente norte-americano Barack Obama e a mulher como macacos foi hoje removido, após uma dúzia de horas, da conta do...
O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) considera “grave, muito grave mesmo, a redução em quase 50% do número de camas inicialmente anunciadas (pelo...
A Assembleia Municipal de Santa Cruz, reunida hoje, aprovou, por unanimidade, a plurianualidade de duas propostas de abertura de procedimento para duas...
Uma viatura ligeira de passageiros sofreu, na tarde desta sexta-feira, um aparatoso acidente na Estrada Monumental, junto ao Hotel Vida Mar, no Funchal....
A Câmara Municipal do Funchal promoveu, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, entre os dias 2 e, hoje, 6 de fevereiro, a 9.ª edição da Semana...
Foram hoje anunciados os vencedores do Prémio Literário Infantojuvenil Maria Aurora, a iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal do Funchal que visa...
A polícia britânica realizou hoje buscas em duas propriedades ligadas ao antigo embaixador do Reino Unido em Washington Peter Mandelson, no âmbito da investigação...
As investigações policiais e judiciais sobre as alegações de abusos sexuais de menores cometidos pelo milionário norte-americano Jeffrey Epstein decorreram...