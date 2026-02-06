JPP considera corte de camas para idosos medida “muito grave”

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) considera “grave, muito grave mesmo, a redução em quase 50% do número de camas inicialmente anunciadas (pelo Governo Regional) para a rede de cuidados continuados e de menos 150 camas em lares”.

Em comunicado, Élvio Sousa recorda o anúncio, do que diz ser um “corte brutal”, feito pela presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), Maria João Monte, em declarações à RTP Madeira.

“Ficamos a conhecer hoje mais uma enorme trapalhada deste Governo PSD/CDS, outra promessa feita em campanha eleitoral”, diz Élvio Sousa.

O secretário-geral do JPP, acusa o Governo de ter enganado, em camapanha os idosos e as famílias e de agora não cumprir com o prometido.

Élvio Sousa afirma que a população precisa de “estar atenta aos sucessivos casos de completa falta de compromisso desta nova maioria PSD/CDS, que se entretém com visitas comerciais e sociais, com os campos de golfe, mas brinca e desleixa-se dos assuntos sérios que preocupam as pessoas, as famílias e precisam de soluções e trabalho”.

Referindo Miguel Albuquerque, o PSD, o CDS, José Manuel Rodrigues e Rubina Leal, diz que durante a campanha para as eleições regionais antecipadas de 23 de março de 2025, “todos eles, sem exceção, anunciaram o reforço de camas em lares e na rede de cuidados continuados, e até encheram algumas ruas da cidade com pendões onde se lia ‘criação de 1.003 camas”.

“Onde está a posição do CDS sobre este vergonhoso recuo”, pergunta o líder da oposição. “É desta maneira que querem combater a grave situação das altas problemáticas ou sociais?”