MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

JPP considera corte de camas para idosos medida “muito grave”

    JPP considera corte de camas para idosos medida “muito grave”
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
06 Fevereiro 2026
18:30

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) considera “grave, muito grave mesmo, a redução em quase 50% do número de camas inicialmente anunciadas (pelo Governo Regional) para a rede de cuidados continuados e de menos 150 camas em lares”.

Em comunicado, Élvio Sousa recorda o anúncio, do que diz ser um “corte brutal”, feito pela presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), Maria João Monte, em declarações à RTP Madeira.

“Ficamos a conhecer hoje mais uma enorme trapalhada deste Governo PSD/CDS, outra promessa feita em campanha eleitoral”, diz Élvio Sousa.

O secretário-geral do JPP, acusa o Governo de ter enganado, em camapanha os idosos e as famílias e de agora não cumprir com o prometido.

Élvio Sousa afirma que a população precisa de “estar atenta aos sucessivos casos de completa falta de compromisso desta nova maioria PSD/CDS, que se entretém com visitas comerciais e sociais, com os campos de golfe, mas brinca e desleixa-se dos assuntos sérios que preocupam as pessoas, as famílias e precisam de soluções e trabalho”.

Referindo Miguel Albuquerque, o PSD, o CDS, José Manuel Rodrigues e Rubina Leal, diz que durante a campanha para as eleições regionais antecipadas de 23 de março de 2025, “todos eles, sem exceção, anunciaram o reforço de camas em lares e na rede de cuidados continuados, e até encheram algumas ruas da cidade com pendões onde se lia ‘criação de 1.003 camas”.

“Onde está a posição do CDS sobre este vergonhoso recuo”, pergunta o líder da oposição. “É desta maneira que querem combater a grave situação das altas problemáticas ou sociais?”

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas