Donald Trump lança plataforma para venda de medicamentos ‘low cost’

O Presidente dos Estados Unidos lançou quinta-feira um site para venda de medicamentos a preços, alegadamente, acessíveis aos norte-americanos.

A plataforma TrumpRx já está online e, segundo Donald Trump, citado na imprensa internacional, “as pessoas vão economizar muito dinheiro e ficar suadáveis”.

O site foi apresentado num evento na Casa Branca com a presença de Mehmet Oz, administrador dos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid, e de Joe Gebbia, diretor do National Design Studio e cofundador do Airbnb.

De acordo com a notícia da Globo, “Trump afirmou que os mais de 40 medicamentos disponíveis incluirão remédios para perda de peso, como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk, que, segundo ele, serão oferecidos diretamente aos consumidores por US$ 199”.