MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Mundo

Donald Trump lança plataforma para venda de medicamentos ‘low cost’

    Donald Trump lança plataforma para venda de medicamentos ‘low cost’
    Plataforma TrumpRx.gov já está online. AARON SCHWARTZ / POOL / EPA
Iolanda Chaves

Jornalista

Mundo
Data de publicação
06 Fevereiro 2026
18:51

O Presidente dos Estados Unidos lançou quinta-feira um site para venda de medicamentos a preços, alegadamente, acessíveis aos norte-americanos.

A plataforma TrumpRx já está online e, segundo Donald Trump, citado na imprensa internacional, “as pessoas vão economizar muito dinheiro e ficar suadáveis”.

O site foi apresentado num evento na Casa Branca com a presença de Mehmet Oz, administrador dos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid, e de Joe Gebbia, diretor do National Design Studio e cofundador do Airbnb.

De acordo com a notícia da Globo, “Trump afirmou que os mais de 40 medicamentos disponíveis incluirão remédios para perda de peso, como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk, que, segundo ele, serão oferecidos diretamente aos consumidores por US$ 199”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas