A Câmara Municipal de Santa Cruz vai aderir amanhã à ‘Hora do Planeta’, inserindo-se a iniciativa no âmbito da III Semana do Ambiente.

A iluminação pública será interrompida entre as 20h30 e as 21h30 em diversos locais de Santa Cruz, como o centro histórico, Rua da Praia, Rua Bela de S. José, Rua da Ponte Nova, Rua Dr. José Barros e Sousa, Rua de S. Fernando, Rua 2 de Agosto, Rua da Ribeira, Avenida 25 de Junho, Jardim da Casa da Cultura de Santa Cruz e promenade.