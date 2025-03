Santa Cruz será amanhã o palco das Jornadas Insulares de Recursos Hídricos, centradas nas ‘Boas práticas de gestão de água potável’. O evento, que decorre no Hotel Vila Galé, insere-se na III Semana do Ambiente do concelho e é promovido pela Câmara Municipal de Santa Cruz em parceria com a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH).

A sessão de abertura está marcada para as 09h00 e contará com as intervenções de Jorge Cardoso Gonçalves, presidente da APRH; Filipe Sousa, autarca de Santa Cruz; e Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

O primeiro painel, agendado para as 09h30, abordará a ‘Gestão dos sistemas de água (abastecimento em alta)’ e reunirá especialistas como Susana Prada, da Universidade da Madeira, com a apresentação do ‘Modelo conceptual hidrológico da ilha da Madeira’; Amílcar Gonçalves, presidente da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, que falará sobre a ‘Gestão da água na ilha’; e Eduardo Leite e Sérgio Lousada, também da UMa, que apresentarão o ‘Projeto Genesis – construção de lagoas de infiltração de águas pluviais na bacia hidrográfica da Ribeira Brava’. O painel terminará com um debate.

A segunda sessão decorre entre as 11h30 e as 13h00, desta vez dedicada à ‘Gestão dos sistemas de água (abastecimento em baixa)’. Jorge Cardoso Gonçalves vai apresentar a ‘Gestão de infraestruturas hidráulicas – eficiência hídrica’, seguido de Gustavo Caires (Santa Cruz), César Fernandes (Funchal) e Hugo Pacheco (Horta), que vão expor casos práticos sobre ‘A gestão de água em sistemas insulares’ nos seus concelhos. A sessão encerra com mais um debate, antes da pausa para almoço.

Já na parte da tarde, entre as 14h00 e as 15h30, a sessão 3 refletirá sobre a ‘Governança da água’, contando com a participação de Carlos Ramos, da Agência de Regulação Multissectorial da Economia (ARME), cujo foco será a ‘Regulação em regiões arquipelágicas’.

Além disso, a programação inclui ainda Hugo Pacheco, da APRH, que levará o assunto dos ‘indicadores de desempenho – melhores serviços de abastecimento’; Jaime Melo Baptista, da Lis-Water – Lisbon International Center for Water, que dará voz às ‘Políticas públicas dos serviços de águas – uma análise universal’; e Manuel Ara Oliveira, diretor regional de Ambiente e Mar (DRAM), que falará sobre a ‘Governança da Água na Madeira’.

O encerramento está reservado para uma visita técnica ao Túnel do Pedregal, entre as 16h00 e as 17h30, onde será descerrada uma placa comemorativa alusiva ao Prémio sobre Empreendimentos Hidráulicos, atribuído pela APRH.