Santa Cruz: 200 mil euros asseguram novo arruamento chamado Travessa Sidónio Serôdio

Ascende a 200 mil euros o investimento derramado na empreitada de construção do novo arruamento designado Travessa Sidónio Serôdio, localizada no Sítio da Tendeira de Baixo, na freguesia do Caniço.

Estas obras receberam, hoje, a visita de Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, acompanhado por Élia Ascensão, vice-presidente, pelo vereador Dúlio Freitas e técnicos municipais.

Segundo informa uma nota enviada à redação, esta empreitada está em fase de conclusão, mais concretamente em trabalhos de pavimentação.

No montante global de investimento estão incluídas as infraestruturas subterrâneas de águas pluviais e residuais, energia e telecomunicações, passeios e guardas metálicas.

De acordo com a autarquia, esta é uma das muitas obras de requalificação de estradas em curso no concelho de Santa Cruz.