Santa Cruz: 15 novos bombeiros sapadores recrutas iniciam formação

Quinze novos bombeiros sapadores recrutas celebraram hoje contrato com a Câmara Municipal de Santa Cruz, numa sessão realizada no salão nobre dos Paços do Concelho.

De acordo com informação da autarquia, liderada por Filipe Sousa (JPP), “a partir do próximo dia 31 de Março, estes recrutas integrarão a Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, onde terão uma formação exigente e rigorosa, preparando-se para servir a nossa comunidade com profissionalismo, dedicação e coragem”.

A Escola de Recrutas de 2025 tem como patrono o comandante João Ildefonso Paulo Vieira, figura histórica que, em 1955, esteve à frente do então Corpo de Salvação Pública Municipal, deixando um legado de liderança e compromisso que continua a inspirar gerações.

O Município de Santa Cruz reafirma, assim, “o seu compromisso com a segurança e a valorização dos Bombeiros Sapadores, investindo na sua formação e capacitação para garantir um serviço de emergência cada vez mais eficaz”.