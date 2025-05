Depois de terem “sido solicitados pedidos de audiência aos grupos parlamentares da ALRAM”, o CESP comunica que estão agendadas reuniões com a presidente da ALRAM pelas 12:00 horas, do próximo dia 5 de maio de 2025. No mesmo dia, pelas 15:00 horas, está igualmente agendada reunião com o Grupo Parlamentar do PSD. O Sindicato CESP diz que está disponível, para eventuais esclarecimentos, após o términus das reuniões que terão lugar na ALRAM.