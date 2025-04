Bom dia!

- Começa às 9h30, na sede da ACIF-CCIM, Rua dos Aranhas, 26, a iniciativa Innovation Talk: Desafios e Soluções para os Edifícios Digitais e Eficientes.

- Às 15h00, no Museu de Arte Sacra do Funchal, decorre a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Ordem dos Engenheiros Técnicos-Secção Regional para o quadriénio 2025-2028.

- Acontece às 16h00, na Placa Central da Avenida Arriaga, a abertura da sétima edição do Madeira Rum Festival, com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

- Pelas 17h00, o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, acolhe a inauguração da exposição ‘DDIARTE’, da dupla madeirense Diamantino Jesus e Zé Diogo.

- Está marcada para as 17h00 a abertura oficial da IV Feira do Livro de Santa Cruz, na Promenade dos Reis Magos, Caniço.

- Na sede Sindicato dos Professores da Madeira, na Calçada da Cabouqueira, às 18h30, realiza-se um debate sobre a pobreza na Região. A iniciativa conta a participação de Rubina Berardo, economista, e de Alexandre Fernandes, coordenador da USAM, com moderação do jornalista Nicolau Fernandez.

- O Sindicato da Hotelaria comemora, a partir das 19h00, o seu 48.º aniversário no restaurante Madeira Story Centre, com uma intervenção alusiva à data, homenagem aos sócios com 25 anos e um jantar convívio.