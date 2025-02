“Como o poder está a fugir do PSD”, os ataques ao líder do PS, Paulo Cafôfo, têm sido mais intensos. A opinião foi partilhada com os congressistas na reunião magna do PS, por Rui Caetano, que comentou as “perseguições” a pessoas dentro da função pública e em vários organismos, “com ameaças de despedimento”, por serem socialistas.

Rui Caetano elogiou esses “heróis, que mesmo com as ameaças, nunca desistiram”, referindo-se ainda a indivíduos nos diferentes concelhos, juntas de freguesia que se mostravam contra o governo.

“O PSD está à rasca, porque sabe que vai perder o poder e que o PS vai ser governo”, reforçou Rui Caetano.

O socialista expressou ainda que o programa apresentado pelo PS em 2019 acabou por ser aproveitado pelo governo, e por outros partidos ao nível da apresentação de medidas. Terminou, mostrando-se convicto de que Paulo Cafôfo será eleito presidente do Governo Regional.